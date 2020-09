Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Warmbach: Segway gestohlen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

In der Cauzpertstraße in Warmbach stellte am Montag, 28.09.2020, gegen 15.00 Uhr, eine 29 Jahre alte Frau ihr Segway ab. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Elektrofahrzeug zurückkehrte, war dieses verschwunden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

