Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannte brechen in Sportgeschäft ein, um an Geldautomaten zu gelangen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Feldberg-Passhöhe;]

Im Zeitraum vom 24.09.20 bis 29.09.20, brachen bislang unbekannte Personen in ein momentan nicht geöffnetes Sportgeschäft am August-Euler-Platz ein, um an die Geräterückseite eines an der Außenwand angebrachten Gelautomaten zu gelangen.

Die Täter brachen offensichtlich die Haupteingangstüre des Sportgeschäftes auf, um so ins Gebäudeinnere zu gelangen. Hier wurde gezielt die Räumlichkeit aufgesucht, wo sich die Geräterückseite eines an der Außenwand angebrachten Gelautomaten befindet. Zunächst versuchten die Täter durch Aufflexen der Türscharniere an das Geld im Automaten zu gelangen. Nachdem dies nicht zum Erfolg führte, wurde mittels Stemmeisen versucht, den Geldautomaten aufzuhebeln. Als auch dies nicht klappte, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Diebesgut konnten die Täter nicht erlangen, jedoch entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäude, sowie am Geldautomaten.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

