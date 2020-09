Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fehlalarm im Hochhaus

Freiburg (ots)

In einem Hochhaus in Lörrach haben am Dienstagmorgen, 29.09.2020, Rauchmelder geschrillt. Gegen 07:15 Uhr rückten deshalb mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei und der Feuerwehr aus. Vor Ort gab es keine Anzeichen auf ein Feuer. Als Ursache kommt ein Defekt am Aufzug in Betracht, der die Alarmanlage auslöste.

