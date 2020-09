Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Alleinbeteilgt von der Straße abgekommen

Freiburg (ots)

Ein Fahrfehler führte am Dienstagmittag, 30.09.2020, gegen 13.58 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der B 3. Ein 55-jähriger Smart-Fahrer befuhr die B 3 von Kenzingen in Richtung Hecklingen. Im Verlauf der Strecke kam er mit seinem Smart auf die unbefestigte Bankette des Seitenstreifens, infolge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde augenscheinlich nicht verletzt, wurde ab vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Smart hat dagegen nur noch Schrottwert.

