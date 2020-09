Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Betrugsmasche Gewinnversprechen

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Montagmittag, den 28.09.2020, gegen 11:50 Uhr, fiel einem Polizeibeamten, welcher sich privat zum Einkaufen in einem Supermarkt befand auf, dass ein älterer Herr an der Kasse vor ihm Wertgutscheinkarten für mehrere Hundert Euro kaufte. Der aufmerksame Polizeibeamte erkannte dies als Betrugsmasche und sprach den Mann an. Tatsächlich berichtete dieser, dass ihm zuvor am Telefon ein Gewinn über mehrere Tausend Euro versprochen wurde und er hierzu zunächst dem Anrufer die Codes der Wertgutscheinkarten mitteilen müsse. Der Polizeiposten March hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Bevölkerung wird gebeten, in solchen Fällen nicht auf die Forderungen der betrügerischen Anrufer einzugehen und umgehend die Polizei zu informieren.

