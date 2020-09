Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Ein stark alkoholisierter Fahrradfahrer ist am Dienstagmittag, 29.09.2020, in Lörrach gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Kurz nach 15:00 Uhr war der 52-jährige auf dem Gehweg in der Spitalstraße alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Er erlitt Verletzungen im Gesicht und musste ins Krankenhaus. Der Mann war deutlich alkoholisiert. Eine Überprüfung mit einem Alcomaten ergab ca. drei Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

