Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Brand in einer Wohnung

Am Freitag, 9. Oktober 2020, kam es gegen 07.40 Uhr in einer Wohnung im Kaspers Diek zu einem Brand. Die Feuerwehr Lohne rückte mit 24 Personen aus und konnte das Feuer löschen. Der Sachschaden wurde zunächst auf 2000 Euro geschätzt. Ein 46-jähriger Bewohner wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Feuer fahrlässig verursacht worden sein.

