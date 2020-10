Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta- Versuchter Diebstahl aus PKW

Zwischen Mittwoch, 07. Oktober 2020, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 08. Oktober 2020, 06.10 Uhr, kam es in der Burgstraße zu einem versuchten Diebstahl aus einem PKW. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem blauen VW Polo. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände aus dem PKW entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 70 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- PKW nicht zugelassen und versichert

Am Mittwoch, 07. Oktober 2020, gegen 19.25 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 37-jährigen PKW-Fahrer aus Zetel, welcher zuvor die OIdenburger Straße befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der PKW nicht zugelassen und nicht versichert war. Zudem waren an dem PKW nicht für dieses Fahrzeug ausgegebene, entstempelte Kennzeichen angebracht. Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigungen wurden sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lohne- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Donnerstag, 08. Oktober 2020, gegen 11.58 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 40-jährigen PKW-Fahrer aus Großenkneten in der Dinklager Landstraße. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschlüssel sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Lohne- E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Am Donnerstag, 08. Oktober 2020, gegen 21.25 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 22-jährigen Fahrer aus Lohne, welcher zuvor die Klapphakenstraße mit einem E-Scooter befuhr. Die Beamten stellten fest, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Dem 22-Järhigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 08. Oktober 2020, zwischen 16.10 Uhr und 16.45 Uhr, kam es in der Große Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem geparkten grauen Seat Ateca, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand. Der PKW war in einer Parkbucht an der Großen Straße abgestellt. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Bakum- Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Freitag, 09. Oktober 2020, gegen 07.15 Uhr, kam es in Bakum zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Motorroller-Fahrer aus Vechta erlaubterweise den Fahrradweg der Schledehausener Straße in Fahrtrichtung Bakum. Auf dem Radweg, kurz vor der Einmündung "Install", kam ihm ein 10-jähriger Radfahrer aus Bakum entgegen, welcher ebenfalls den Radweg, Fahrtrichtung Vechta, nutzte und auf dem Weg zur Bushaltestelle Schledehausen war. Beide Verkehrsteilnehmer stießen frontal zusammen, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich verletzte. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Zum Unfallzeitpunkt sollen sich noch weitere Kinder/ Jugendliche im Nahbereich befunden haben, welche den Verkehrsunfall möglicherweise beobachtet und Angaben zum Verkehrsunfall machen könnten. Diese werden gebeten, sich über ihre Eltern ab Montag bei der Polizei in Bakum (Tel. 04446-959710) zu melden.

Goldenstedt- Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 08. Oktober 2020, 14.50 Uhr befuhr eine 77-jährige aus Goldenstedt die Vechtaer Straße in Goldenstedt. Infolge von Unachtsamkeit fuhr sie auf den vorausfahrenden Pkw eines 63-jährigen Goldenstedters, als dieser seine Geschwindigkeit verringerte, um nach links abzubiegen. Der Pkw des 63-jährigen war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

