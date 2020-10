Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Sachbeschädigung an Schulgebäude

Zwischen Mittwoch, den 07.Oktober 2020, gegen 16.40 Uhr und Donnerstag, den 08.Oktober 2020, um 08.20 Uhr kletterten bislang unbekannte Täter auf das Flachdach einer Schule an der Fladderburger Straße und beschädigten die Abstandshalter der dortigen Blitzableiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bösel (Tel.:04494-922620) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe-Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Am Donnerstag, den 08. Oktober 2020, gegen 17.24 Uhr befuhr ein 29-jähriger mit seinem Transporter, Fiat den Wiesenweg. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 3,05 Promille. Der Fahrzeugführer hatte zudem keinen Führerschein und es bestand ein offener Haftbefehl gegen ihn. Der 29-jährige wurde festgenommen und eine Blutprobe durchgeführt.

