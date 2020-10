Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen- Versuchter Einbruch in Restaurant

Zwischen Dienstag, 06. Oktober 2020, 13.00 Uhr, und Mittwoch, 07. Oktober 2020, 22.00 Uhr, kam es in der Poststraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter versuchte die Eingangstür zu einem dortigen China-Restaurant aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 08. Oktober 2020, gegen 15.30 Uhr, kam es in der Hagenstraße in Höhe der Museumsstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel beabsichtigte von der Hagenstraße nach rechts in die Musemsstraße abzubiegen. Hierbei übersah dieser eine 53-jähriger Fahrradfahrerin, welche den Radweg der Hagenstraße in Richtung Osterstraße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 1550 Euro geschätzt.

Garrel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 08. Oktober 2020, gegen 16.58 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 69-jährige PKW-Fahrerin aus Nikolausdorf beabsichtigte von der Hauptstraße auf den Parkplatz eines Discounters abzubiegen. Sie bremste zunächst ab, um einen auf dem Radweg entgegenkommenden Fahrradfahrer durchfahren zu lassen. Eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Garrel übersah den Bremsvorgang und fuhr auf den PKW der 69-Jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 69-Jährige leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 08. Oktober 2020, gegen 00.05 Uhr, kam es in der Straße Kessener Weg in Höhe des Ortsausgangsschildes zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Großenkneten den Kessener Weg in Richtung Ortsausgang. Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer kam ihm entgegen und geriet zu weit mittig auf die Fahrbahn. Aus diesem Grund wich der 23-Jährige aus und fuhr rechts in einem Graben vor einem Baum. Der unbekannte PKW-Fahrer setzte unerlaubt seine Fahrt fort. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Mitfahrer des 23-Jährigen, ein 19-Jähriger aus Cloppenburg und ein 22-Jähriger aus Cloppenburg, leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Neben Polizeikräften rückte die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg mit ca. 20 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

