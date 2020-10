Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne/Bakum/Vestrup - Pkw geraubt, Verfolgungsfahrt, Festnahme

Am Mittwoch, 07. Oktober 2020, kam es gegen 12.28 Uhr in der Gartenstraße zum Raub eines Pkw. Ein 31-Jähriger und eine 26-Jährige gerieten in der Wohnung der Frau in einen Streit. In dessen Verlauf schlug der Mann der Frau ins Gesicht und nahm den Schlüssel einer Mercedes C-Klasse an sich, mit der er anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Im Rahmen einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnte der Wagen im Bereich Daren gesichtet und verfolgt werden. Der Tatverdächtige flüchtete über Bakum in Richtung Vestrup. Hierbei überholte er in rücksichtsloser Art und Weise unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Im Bereich Elsten brach der Mann schließlich die Flucht ab und konnte festgenommen werden. Während der Maßnahmen beleidigte er die Polizisten und leistete bei der Verbringung in das Polizeigewahrsam Widerstand. Der Pkw konnte unbeschädigt sichergestellt und der Besitzerin wieder ausgehändigt werden. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht über einen Führerschein verfügt. Außerdem ergab sich der Verdacht, er unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da gegen ihn bereits offene Haftbefehle vorlagen, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Zeugen, die mögliche Straßenverkehrsgefährdungen durch den Tatverdächtigen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) zu melden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 02.Oktober 2020, gegen 23.00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die Bergstruper Straße in Richtung Vechta. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, kollidierte mit einem Brückengeländer und kam in einem Graben zum Stehen. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin soll zwei Männer festgestellt haben. Diese sollen die Unfallstelle in Richtung Vechta verlassen haben. Einer der beiden soll korpulent gewesen sein und der anderen einen Rucksack getragen haben Diese Zeugin und andere werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta, 04441/943-0, in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 08. Oktober 2020, kam es gegen 07.45 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Bühren kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell