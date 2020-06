Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - LKW beschädigt

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es auf einem Parkplatz gegenüber der Tankstelle an der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein dort geparkter LKW des Herstellers DAF wurde dabei an der vorderen rechten Fahrzeugseite stark beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf ca. 2000 Euro belaufen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Zusammenstoß verlor der Verursacher diverse Fahrzeugteile. Demnach dürfte es sich um einen ca. zwei Jahre alten Ford Galaxy handeln. Der PKW dürfte einen Frontschaden aufweisen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

