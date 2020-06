Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neulehe - Drei Personen bei Unfall leicht verletzt

Neulehe (ots)

Gestern kam es gegen 17:20 Uhr auf der B401 bei Neulehe zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 53-Jährige befuhr mit ihrem Hyundai die B401 aus Oldenburg in Richtung Dörpen. Eine 34-jährige Fahrerin eines VW beabsichtigte an der Anschlussstelle Haarstraße auf die B401 aufzufahren. Dabei übersah sie die 53-Jährige, woraufhin es zum Zusammenstoß kam, in Folge dessen sich der Hyundai überschlug und auf dem Dach liegend zum Stehen kam. Die 53-Jährige und ihre 76-jährige Beifahrerin sowie die 34-Jährige wurden dabei leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell