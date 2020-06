Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Dachstuhl brennt ab

Esterwegen (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 02:15 Uhr kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Wohnhauses samt Scheuen in der Straße Brink in Esterwegen. Das Haus war seit dem Vortag unbewohnt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Dachstuhl des Hauses brannte komplett ab. Es entstand ein Sachschaden von 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, zu melden.

