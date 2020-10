Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Leichtverletzte und zwei Autos nach Unfall Schrott

Lübbecke (ots)

An der Einmündung des "Dornwiesenweg" an der Straße "Stukendamm" kollidierten am frühen Mittwochnachmittag zwei Autos. Alle drei Insassen zogen sich hierbei Verletzungen zu. Sie wurden zwecks ambulanter Behandlung mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Die Autos waren nur noch Schrott und mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund der Unfallspuren sowie von Zeugenaussagen stellt sich das Unfallgeschehen wie folgt dar. So fuhr eine Espelkamperin zusammen mit ihrem Ehemann (81) als Beifahrer gegen 14 Uhr mit ihrem Peugeot den Dornwiesenweg aus Richtung B 239 kommend. Am Stukendamm wollte sie nach links auf diesen einbiegen, hierzu stoppte die 78-Jährige zunächst an der Haltelinie. Als sie wieder anfuhr, kollidierte sie mit einem Audi, an dessen Steuer ein Bielefelder saß. Der 48-Jährige war zeitgleich auf dem Stukendamm in Richtung Isenstedter Straße unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Audi nach links über den Grünstreifen auf den Geh- und Radweg.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke