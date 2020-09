Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 19-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Minden (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt hat die Polizei in Minden am Dienstag einen 19-Jährigen vorläufig festgenommen. In dessen Auto fanden die Einsatzkräfte mit einem Teleskopschlagstock einen verbotenen Gegenstand sowie zwei Messer. Zudem besteht der Verdacht, dass der polizeibekannte Mindener unter dem Einfluss von Drogen hinter dem Steuer saß.

Um kurz nach 18 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung das Auto auf dem Petershäger Weg anzuhalten. Der allein im Fahrzeug sitzende 19-Jährige bog in die Straße Sieben Bauern ab und verlangsamte seine Fahrt. Dann drückte der Fahrer jedoch aufs Gaspedal und bog am Ende der Straße nach rechts auf die Zähringer Allee ab. Die Einsatzkräfte folgten mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn und beobachteten, wie der 19-Jährige mit hohem Tempo andere Pkw trotz Gegenverkehr überholte.

Auf der Brücke über den Mittellandkanal steuerte der Mindener plötzlich seinen Wagen erneut auf die Gegenfahrbahn und warf einen Gegenstand aus dem Seitenfenster ins Wasser. Im weiteren Verlauf bog er trotz Rotlicht zeigender Ampel nach rechts auf die Hahler Straße ab und beschleunigte seinen Wagen auf rund 130 Stundenkilometer, um anschließend nach links auf den Petershäger Weg zu fahren. Im Bereich der Kreuzung mit der Königstraße stoppte der 19-Jährige unvermittelt und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Der unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannte Mann wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sowie der Pkw sichergestellt.

