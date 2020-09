Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Auffahrunfall: Autofahrer droht mehrmonatiges Fahrverbot

Porta Westfalica (ots)

Für einen 57-jährigen Autofahrer aus Porta Westfalica dürfte ein Auffahrunfall auf der B 482 in Lerbeck am Montag weitreichende Folgen haben.

Der Mann war am Morgen gegen 6.15 Uhr aus Richtung der A2 kommend in nördlicher Richtung auf der Bundesstraße unterwegs. An der Kreuzung Zur Porta/Hausberger Straße erkannte er den vor der Ampel bei Rot wartenden Pkw eines 29-Jährigen aus Bad Oeynhausen offenbar zu spät und fuhr auf. Zwar erlitt dabei keiner der beiden Männer Verletzungen, aber die Alkoholfahne des 57-Jährigen blieb nicht verborgen.

Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Mann mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Dem 57-Jährigen drohen nun ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldstrafe.

