Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Autoknacker festgenommen: Aufmerksamer Zeuge alarmiert Polizei

Minden (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in der Nacht zu Dienstag nach kurzer Verfolgung einen mutmaßlichen Autoknacker vorläufig festnehmen. Der 35-jährige Mann steht im Verdacht, um kurz nach Mitternacht auf dem Parkplatz "Schlagde" an einem Pkw eine Seitenscheibe zertrümmert zu haben. Möglicherweise hatte der Verdächtige schon zuvor in einem nahe gelegenen Parkhaus ein Auto aufgebrochen.

Der Zeuge hatte die Beamten darüber informiert, dass er einen dunkel gekleideten Mann dabei beobachtet hatte, wie dieser an einen auf dem Parkplatz an der Weser abgestellten Toyota eine Scheibe einschlug. Als sich der Unbekannte durch die Unterführung in Richtung der Fußgängerzone entfernte, verlor der Anrufer den Verdächtigen aus den Augen. Die alarmierten Polizisten konnten den Gesuchten wenig später südlich des Parkplatzes antreffen. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht und versuchte sich im Glacis zwischen Büschen zu verstecken. Als er an der Tonhallenstraße über ein Geländer in Richtung des Schwanenteichs kletterte, konnten ihn die Einsatzkräfte schließlich ergreifen. Der leicht unter Alkoholeinfluss stehende 35-Jährige wurde ins Polizeigewahrsam gebracht.

Bereits um kurz vor Mitternacht hatte ein Autobesitzer die Beamten darüber informiert, dass an seinem Nissan eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum eine Bluetooth-Lautsprecher entwendet wurde. Der Mann hatte seinen Wagen am späten Abend in dem Parkhaus eines Fitnessstudios in der Innenstadt abgestellt. Die Ermittler prüfen nun, ob der Beschuldigte für beide Autoaufbrüche verantwortlich sein könnte.

