POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung: EC-Kartenbetrüger gesucht

Minden (ots)

Nach dem Diebstahl einer Handtasche am Mindener Bahnhof sowie dem damit verbundenen Missbrauch einer EC-Karte wendet sich die Polizei nun mit einem Foto an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe.

Als eine 80-jährige Mindenerin Ende Juni ihren im Rollstuhl sitzenden Mann vor dem Bahnhof in ihr Fahrzeug verhelfen wollte, wurde sie von vier Unbekannten - drei Männern und einer Frau - bedrängt. Diese gaben vor, den beiden Senioren helfen zu wollen. Dabei entwendete man die Handtasche der 80-Jährigen samt Inhalt. Darunter befand sich neben Goldschmuck auch ein Mobiltelefon sowie eine EC-Karte. Anschließend entfernten sich die Unbekannten mit einem offenbar silbernen Opel Astra in unbekannte Richtung.

Videoaufnahmen zeigten, dass das Quartett bereits auf den Bahngleisen den beiden Mindenern gefolgt war. Mit der gestohlenen EC-Karte hob einer der beteiligten Männer in der Folge in der Volksbank-Filiale in Porta Westfalica OT Lerbeck mehrfach Bargeld vom Konto der Geschädigten ab. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Weil polizeiinterne Ermittlungen bis dato nicht auf die Spur der Täter führten, dürfen die Fotos aufgrund eines richterlichen Beschlusses nun für eine Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden.

Bei der gesuchten Person handelt es sich demnach um einen Mann mittleren Alters mit einer geschätzten Größe von 180 cm und kräftiger bis untersetzter Figur. Der Mann trug unter einer rot-blauen Schirmmütze offenbar kurze an den Seiten graumelierte Haare. Neben einem dunklen Blouson mit weißen Applikationen an Kragen und Hosenbund, war der Mann mit einer blauen Jeans sowie grau-orangefarbigen Sportschuhen bekleidet. Der Täter trug außerdem eine braune Sonnenbrille, einen Mundschutz sowie eine Umhängetasche.

Die Ermittler fragen: Wer kennt die auf dem Foto abgebildete Person oder wer kann Angaben zu deren aktuellen Aufenthaltsorten machen? Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Die Fotos des Mannes finden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/porta-westfalica-diebstahl-computerbetrug

