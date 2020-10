Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - Versuchter Einbruch

Zwischen Donnerstag, 08. Oktober 2020, 19.00 Uhr und Freitag, 09. Oktober 2020, 09.00 Uhr kam es in der Straße Am Alten Hafen zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in dortige Büroräumlichkeiten einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es ihm nicht in das Innere zu gelangen. An einer Tür entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Barßel - Pkw aufgebrochen

In der Nacht vom Donnerstag, 08. Oktober auf Freitag, 09. Oktober 2020, kam es in der Neptunstraße zu zwei Pkw-Aufbrüchen. Ein bislang unbekannter Täter schlug jeweils eine Scheibe eines Renault Kangoo und eines Skoda Oktavia ein. Anschließend entwendete er aus dem Inneren Bargeld und eine Angeltasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-922200) entgegen.

Harkebrügge - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 9. Oktober 2020, kam es um 06.58 Uhr auf der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Barßel wollte von einem Grundstück aus auf die Dorfstraße auffahren. Hierbei übersah er eine 11-jährige Radfahrerin aus Barßel, die die Kreuzung der Dorfstraße und Schulstraße überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen leicht verletzt. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

