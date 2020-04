Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrer wurde während eines Überholvorganges abgedrängt

Geilenkirchen-Immendorf (ots)

Am Montag (6. April) befuhr gegen 12 Uhr ein 25-jähriger Mann aus Geilenkirchen mit seinem Pkw Skoda in der Farbe Blau die Bundesstraße 57 von Immendorf nach Beggendorf. Er befand sich hinter einem Lkw und zwei Pkw. Der 25-Jährige setzte zum Überholvorgang an und hatte auch schon einen Pkw überholt, als der zweite Pkw (JÜL-Kennzeichen), der sich nun nahezu neben ihm befand, ebenfalls ausscherte. Der Geilenkirchener musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei geriet sein Pkw mit den beiden linken Reifen in den Grünstreifen. Er konnte einen Zusammenstoß verhindern und es entstand kein Sachschaden. Nach Angaben des 25-Jährigen war der andere Fahrer zirka 50 Jahre alt, Brillenträger und hatte sehr wenig, bis keine Haare. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die diesen Vorgang beobachtet haben. Insbesondere der Fahrzeugführer, der durch den blauen Skoda zuvor überholt wurde, wird gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell