Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Überfall auf Einkaufsmarkt- Täter tragen auffällige Masken

LöhneLöhne (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (29.10.) wurden Polizeibeamten zu einem Raub an der Koblenzer Straße in Löhne gerufen. Nach ersten Ermittlungen betrat gegen 21.55 Uhr eine männliche maskierte Person den Einkaufsmarkt. Ein anwesender Kunde im Kassenbereich wurde durch den Täter aufgefordert, den Markt sofort zu verlassen. Unter Vorhalt einer Waffe forderte er dann einen Mitarbeiter an der Kasse auf, dass vorhandene Bargeld in einen Jutebeutel zu packen. Während der Mitarbeiter der Aufforderung nachkam betrat eine weitere maskierte Person den Einkaufsmarkt, der augenscheinlich mit dem ersten Täter in Verbindung stand. Beide Täter flüchteten nach Erhalt des Bargelds in vierstelliger Höhe aus dem Markt in bislang unbekannte Richtung. Der flüchtende Täter mit der Waffe wird beschrieben mit ca. 170cm groß und schlanker Statur. Seine Bekleidung war komplett schwarz und er trug eine auffällige Totenkopfmaske aus Plastik (weißer Hintergrund, silberfarbenes Skelett) vor dem Gesicht. Der hinzukommende Täter war ebenfalls 170cm groß und trug dunkle Kleidung. Bei der getragenen Maske handelt es sich um eine weiße "Anonymus-Maske" aus Plastik. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die flüchtenden Täter geben können oder den bereits im Vorfeld verdächtige Personen im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

