PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kellerbrand durch defekten Kühlschrank

Bad Schwalbach (ots)

Idstein 13.10.20. Am Abend des 13.10.2020 kam es in der Idsteiner Innenstadt zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Im Keller eines Fachwerkhauses kam es zu einem Brand, der vermutlich durch einen defekten Kühlschrank ausgelöst wurde. Durch den Brand entstand ein Schaden von 20.000 EUR. Die beiden Bewohner wurden vorsorglich in die Idsteiner Helios-Klinik gebracht. Da die Kellertür bei Brandausbruch geschlossen war und die Feuerwehr rechtzeitig eintraf, ist ein bewohnen des Hauses weiterhin möglich. Die Nachbargebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. La.

