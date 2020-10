PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Frontalzusammenstoß bei Idstein

Bad Schwalbach (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der B 275 bei Idstein zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 55-jähriger aus Schlangenbad fuhr auf der B 275, von Waldems kommen, in Richtung Taunusstein. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er mit seinem Mitsubishi aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Opel einer 37-jährigen Idsteinerin zusammenstieß. Beide Unfallbeteiligten wurden dabei zum Glück nur leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000, -- EUR.

Die B275 musste für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden.

gef. Bischoff, PHK

