PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Präparierte Hundeköder ausgelegt

Bad Schwalbach (ots)

Eltville-Rauenthal: Bereits am Samstagabend fand eine Spaziergängerin im Bereich der Weinbergstraße in Rauenthal ausgelegte Frikadellen, die mit Nägeln bespickt waren. Offensichtlich waren diese dazu bestimmt, vorbeilaufende Hunde anzulocken und zu verletzten. Die gefundenen Köder wurden von der Finderin eingesammelt und der Polizei übergeben. Hundebesitzer und Gassi Geher werden in diesem Bereich um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Zeugen oder Hinweisgeber mögen sich bitte mit der Polizeistation in Eltville unter der Tel.-Nr.: 06123- 90900 in Verbindung zu setzen.

gef. Bischoff, PHK

