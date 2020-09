PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Ein Schwerverletzter bei Arbeitsunfall im Weinberg

Bad Schwalbach (ots)

Lorch. Am Sonntagabend verunfallte ein 56 Jahre alter Winzer aus Lorch mit seinem Traktorgespann in einem Weinberg bei Aulhausen. Der Winzer verlor beim bergab fahren die Kontrolle über seine Arbeitsmaschine und überschlug sich damit. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden.

gef. Bischoff, PHK

