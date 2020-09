PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Prügelnder Vater: Zwei verletzte Kinder und vier verletzte Beamte

Bad Schwalbach (ots)

Nur mit großem körperlichem Einsatz gelang es zwei Streifen der Pst. Bad Schwalbach einen gewalttätigen Vater in Bad Schwalbach fest zu nehmen. Am Mittwoch gegen 16:45 Uhr ging der Notruf eines 14jährigen Mädchens aus Bad Schwalbach ein. Sie bat dringend um Hilfe, da ihr alkoholisierter Vater auf sie eingeschlagen habe. Sie habe sich in den ersten Stock retten können. Jetzt prügele der Vater auf ihren 16jährigen Bruder ein. Beim Eintreffen der ersten Streife öffnete der 46jährige Beschuldigte hoch aggressiv die Haustür und beleidigte sofort die Beamten auf das Übelste. Allen Ansprachen zum Trotz weigerte er sich, aus der Tür zu treten. Da nicht klar war, wo sich die beiden gefährdeten Kinder befanden, drohten die Beamten nunmehr an, dass sie Gewalt einsetzen müssen. Da auch das Androhen nicht zum Erfolg führte, wurde der sich heftig wehrende Mann mit Hilfe einer zweiten Streifenbesatzung anschließend zu Boden gebracht und konnte gefesselt werden. Im Rahmen der Festnahme musste auch Pfefferspray eingesetzt werden. Sowohl der Mann als auch die vier eingesetzten Beamten wurden bei der Festnahme leicht verletzt. Die beiden Kinder wiesen durch die Schläge des Vaters glücklicherweise nur leichte Verletzungen auf und konnten ihrer hinzugekommenen Mutter übergeben werden. Der Festgenommene wurde zur Polizeistation Bad Schwalbach verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen den Beschuldigten wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung gegen seine Kinder und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Bis zur Entscheidung eines Gerichtes darf er sich bis auf Weiteres nicht seiner Familie nähern.

(gef. Boos, PHK und KvD)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell