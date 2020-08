Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Parkplatzrempler

Moers (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, um einen "Parkplatzrempler" aufzuklären.

Eine 59-jährige Frau aus Moers hat ihren Opel Meriva am Freitag (28.08) auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Homberger Straße abgestellt.

Als sie am frühen Vormittag in ihr Auto steigen wollte, bemerkte sie vorne rechts am Auto einen Schaden.

Kurz vorher hatte die 59-Jährige gesehen, dass eine Frau in einem weißen Renault Twingo rechts neben ihrem Auto aus der Parkbucht herausgefahren ist.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

