FW Ratingen: Ratingen Innenstadt, 07.03.2020, 12:49 Uhr, Hans-Böckler-Str., Gewerbe_klein

Die Feuerwehr Ratingen ist heute in der Mittagszeit zu einem Imbiss-Restaurant in der Innenstadt gerufen worden. Laut Anrufer solle eine Fritteuse brennen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang aus der Eingangstür zum Imbiss heller Rauch heraus. Die Anruferin gab den Einsatzkräften an das die Fritteuse in Brand geraten sei und Sie das Feuer mit einem Feuerlöscher abgelöscht habe. Durch die Feuerwehr Ratingen wurde die betroffene Fritteuse gekühlt und mit einer Wärmebildkamera die Abluftanlage kontrolliert. Mit einem Hochleistungslüfter wurden die Räumlichkeiten belüftet. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr die Freiwillige Feuerwehr Standort Ratingen Mitte sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen / Heiligenhaus. (M. Neuhaus)

