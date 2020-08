Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr und verletzt sich schwer

Xanten (ots)

Am 30.08.2020 gegen 14.30 Uhr kam es im Ortskern von Xanten-Obermörmter zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer mit Beiwagen in den Gegenverkehr geriet. Ein 68-jähriger Mann aus Rheinberg befuhr mit seinem Motorrad mit Beiwagen die Reeser Straße (L8) aus Richtung Niedermörmter kommend und wollte dem Straßenverlauf in der Rechtskurve in Richtung Marienbaum folgen. Ausgangs der Kurver verlor der 68-Jährige die Kontrolle über sein Gespann und geriet nach links in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 65-jährigen Frau aus Xanten. Der 68-jährige Rheinbeger wurde dabei schwerverletzt und mit einem Rettungswagen zu einem örtlichen Krankenhaus verbracht. Die 65-jährige Frau blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurde erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Für die Unfallaufnahme wurde die Reeser Straße für etwa 1,5 Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

