Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde -Friedrichsfeld Auffahrunfall

Fahrer wurde schwer verletzt.

Voerde (ots)

Sonntag gegen 04:46 Uhr kam es ihn Voerde-Friedrichsfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit einem Pkw die Hindenburgstraße in Richtung Duisburg. An der Einmündung "Am Industriepark" fuhr er auf einen dort vor einer Ampel wartenden Pkw auf. Bei dem Unfall verletzte sich der Unfallverursacher schwer. Er wurde mit einem Rettungwagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Hier verblieb er auf der Intensivstation, Lebensgefahr besteht nicht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer des anderen Pkw, ein 31-jähriger Mann aus Duisburg, blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand hoher Sachschaden

