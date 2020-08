Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Birten Verkehrsunfall - Fußgänger wurde tödlich verletzt -

Xanten (ots)

Sonntag gegen 04:22 Uhr ereignete sich in Xanten - Birten ein schweren Verkehrsunfall. Ein Fußgänger erlitt dabei tödliche Verletzungen Ein 35-jähriger Taxifahrer aus Rheinberg befuhr mit seinem Taxi die Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Xanten. An der Kreuzung Gindericher Straße / Rheinberger Straße überquerte ein 23-jähriger Fußgänger aus Oldenburg die Fahrbahn und wurde von dem Taxifahrer erfasst. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle. Der Taxifahrer erlitt einen Schock. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1121

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell