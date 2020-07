Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet zwei Kilogramm Amphetamine hinter der Verbandtasche im Kofferraum

Kleve - Kempen - Viersen (ots)

Bereits am Montagnachmittag, 13.07.2020 um 16:15 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Autobahn A 61 an der Anschlussstelle Süchteln einen 53-jährigen Deutschen aus Herxheim (Landkreis Landau / Pfalz). Der Reisende gab auf Nachfragen an, dass er seine Ehefrau zum Zweck eines zweitägigen Urlaubes in die Niederlande gefahren habe und auf der Heimreise zum Wohnort sei. Hierbei wirkte er sichtlich nervös. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten im Kofferraum im Ablagefach des Verbandkastens eine Plastiktüte mit insgesamt zwei Kilogramm Amphetaminen im Wert von 23.000 EUR. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Zollfahndungsamt Essen zur weiteren Sachbearbeitung übergeben.

