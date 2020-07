Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 103 Tage in die JVA statt Bulgarien-Urlaub - Bundespolizei nimmt Verurteilten fest

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Donnerstag stellte die Bundespolizei bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Varna eine Person fest, die zur Fahndung ausgeschrieben war.

Aufgrund zwei bestehender Haftbefehls endete die Reise eines 37-Jährigen am Düsseldorfer Flughafen. Die Staatsanwaltschaft Köln hatte den Mann bereits im November 2018 rechtskräftig wegen Betruges zu einer Gesamtgeldstrafe von 40 Tagessätzen verurteilt. Eine Ersatzfreiheitsstrafe von 13 Tagen muss er jedoch noch verbüßen. Von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wurde der in Köln wohnende Mann im Juli 2019 rechtskräftig aufgrund einer Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt. Diese hatte der Deutsche jedoch noch nicht beglichen. Da der Kölner die geforderten Geldstrafen nicht entrichten konnte, wurde er nach seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

