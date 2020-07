Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zugbegleiter von Fahrgast gewürgt

Duisburg (ots)

Ein Zugbegleiter (50) kontrollierte am Mittwochabend (22. Juli) um 22.45 Uhr in der S1 in Richtung Duisburg Hauptbahnhof einen Reisenden. Als dieser aufgrund des fehlenden Tickets aus dem Zug verwiesen wurde, griff der Fahrgast den Zugbegleiter an und flüchtete. Videosequenzen werden durch die Bundespolizei ausgewertet.

Als der unbekannte Reisende den Zug verlassen sollte, griff er die Krawatte des Zugbegleiters und zog diesen daran durch den Zug, am Haltepunkt Duisburg-Schlenk auf den Bahnsteig und wieder zurück in den Zug. Er zog so stark an der Krawatte, dass sich diese immer weiter zuzog. Der Zugbegleiter setzte sich mit einem Tierabwehrspray zur Wehr. Daraufhin ließ der Tatverdächtige von dem 50-Jährigen ab. Kurz bevor die Bundespolizei eintraf, flüchtete der renitente Fahrgast. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Der Zugbegleiter wurde zur ärztlichen Untersuchung und Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Vorhandene Videoaufzeichnungen werden ausgewertet. Gegen den unbekannten Täter ermittelt die Bundespolizei wegen der gefährlichen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Düsseldorf

Dajana Burmann

Telefon: +49 (0) 211 179276-150

Mobil: +49 (0) 173 56 78 643

E-Mail: presse.d@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bismarckstraße 108

40210 Düsseldorf





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell