Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsame Kontrollen von Landes- und Bundespolizei im Kreis Borken

Kleve - Borken (ots)

Landes- und Bundespolizei kontrollierten gemeinsam am Freitagnachmittag, 24. Juli 2020 im Kreis Borken und auf der Autobahn A 31. Ziel der Kontrollen war die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Die Kontrollen durch gemischt besetzte Teams fanden in der Zeit von 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr statt. Die Bilanz kann sich, aus Sicht der Behörden sehen lassen. Bei 262 Fahrzeug- und 531 Personenkontrollen wurden acht Strafverfahren (Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz) eingeleitet, fünf Fahndungstreffer in den polizeilichen Fahndungssystemen (Sachfahndungen bei Urkunden und Kennzeichen) erzielt, sowie 28 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (Ladungssicherheit, Geschwindigkeitsverstöße, technische Mängel etc.) gefertigt. Ein entsprechend positives Fazit zogen die beteiligten Behörden am Ende des Einsatzes. Die aktuellen, wie auch weitere zukünftige gemeinsame Kontrollen dieser Art, dienen der Strafverfolgung und sollen gleichzeitig das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken. Insgesamt waren 76 Beamte der Landes- und Bundespolizei, der Bundeszollverwaltung, der niederländischen Politie sowie der niederländisch königlichen Marechaussee am Einsatz beteiligt.

