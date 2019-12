Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Straßenraub - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Männer im Alter von 26 und 36 Jahren wurden am frühen Sonntagmorgen (01.12.2019) um 01.20 Uhr im Bereich der Oberen Königstraße von drei Männern angegangen und geschlagen. Die drei Täter versuchten zuvor, den beiden Opfern ihre Wertgegenstände aus ihren Taschen zu entwenden, was jedoch misslang. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern, wobei der 26-Jährige leicht verletzt wurde. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Sie werden wie folgt beschrieben: 20 - 30 Jahre alt, zirka 175 - 180 cm groß, dunkle, kurze Haare, vermutlich Südosteuropäer, alle waren dunkel bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

