Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Gaststätte

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro ist die Folge eines Brandes am Samstagabend (30.11.2019) gegen 18.00 Uhr in einer an der Ludwigsburger Straße gelegenen Gaststätte, verletzt wurde niemand. Der Betreiber des Lokals stellte eine starke Rauchentwicklung in seiner Küche fest, nachdem sich offenbar ein Topf auf dem Herd und die dazugehörende Dunstabzugshaube entzündet hatten. Der Brand konnte von dem Besitzer selbst gelöscht werden, die hinzugerufene Feuerwehr musste aufgrund der starken Rauchentwicklung eine über der Gaststätte lebende 76-jährige Anwohnerin vorsorglich aus dem Haus begleiten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell