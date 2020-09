PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Person bei Verkehrsunfall getötet

Bad Schwalbach (ots)

Am Montagmittag wurde bei einem Verkehrsunfall in Oestrich-Winkel eine Person getötet. Gegen 12.00 Uhr fuhr ein Ford Escort mit hoher Geschwindigkeit den Rheinweg aus Richtung Mittelheim kommend. In Höhe der Straße "Am Lindenplatz" prallte der Pkw offenbar ungebremst gegen eine dort befindliche Mauer. Das Fahrzeug geriet sofort in Flammen. Der/die Fahrer/in erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.

Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

