PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schlägerei auf Hochzeitsfeier löst größeren Polizeieinsatz aus

Bad Schwalbach (ots)

Am 11.09.2020, gegen 17:25 Uhr, gerieten in Niedernhausen Hochzeitsgäste in Streit mit dem gastgebenden Wirt. Der Streit eskalierte und es kam zu einer Schlägerei zwischen ca. 6 Personen, wobei die übrigen Hochzeitsgäste versuchten, die Kontrahenten zurück zu halten. Die Stimmung war derart aufgeheizt, dass acht Funkstreifen eingesetzt wurden, um die Situation kontrollieren zu können. Drei Personen wurden festgenommen und wegen ihrer Alkoholisierung je eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Alle drei erwartetn nun Strafverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

