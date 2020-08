PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zeugenaufruf nach Flaschenwürfen auf die B 260

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstag, den 29.08.2020, gegen 14:00 Uhr fiel in der Ortsdurchfahrt von Schlangenbad-Wambach eine aggressive Person auf, die mehrere Glasflaschen auf die B 260 warf. Möglicherweise wurden dadurch vorbeifahrende Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmer gefährdet oder sogar getroffen. Beschreibung der Person: Mitte 20 Jahre alt, 175-180 cm, hagere Gestalt, Rastazöpfe, bekleidet mit einem bunten T-Shirt, einer dunklen Cargohose, Person trug keine Schuhe. Ein Tatverdächtiger konnte mittlerweile ermittelt und festgenommen werden. Mögliche Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach (Tel: 06124-7078140) in Verbindung zu setzen.

