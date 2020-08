PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden und Trunkenheit

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstag den 29.08.2020, kam es gegen 00:40 Uhr zu einem folgenreichen Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Niederwalluf. Der 31-jährige Unfallverursacher aus Wiesbaden fährt in Richtung Schierstein und verliert kurz vor dem Friedhof Niederwalluf die Kontrolle über seinen PKW. Zunächst schleudert er gegen einen dort geparkten Anhänger und anschließend in einen mit einem Motorboot beladenen Bootstrailer. Durch die Wucht des Aufpralls überschlägt sich das Fahrzeug des Verursachers und bleibt auf der Seite liegen. An allen Beteiligten Fahrzeugen sowie dem Sportboot entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 55.000,- Euro. Der Unfallfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2 Promille. Es wurde daher eine Blutentnahme durchgeführt. Das Fahrzeug des Unfallfahrers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ortsdurchfahrt Niederwalluf musste für die Zeit der Unfallaufnahme für zwei Stunden vollständig gesperrt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Eltville (Tel: 06123/90900) in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Münck, PHK und KvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell