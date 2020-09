PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Idstein-Kröftel

Bad Schwalbach (ots)

Am Freitag, 11.09.2020, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Idstein die L 3023 von der B8 kommend in Richtung Idstein-Kröftel. Am Waldrand lief ein Reh auf die Fahrbahn. Der PKW-Fahrer bremste zunächst stark ab und versuchte dem Reh auszuweichen. Hierbei geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW erlitt Totalschaden, wobei sich die Schadenssumme auf ca. 12.000 EUR beläuft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell