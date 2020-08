Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nur im Adamskostüm: Betrunkener reibt Hintern am Streifenwagen

Kierspe (ots)

Zeugen meldeten Samstag, 2.55 Uhr, einen nackten Mann auf der L528 in Höhe Kiersper Löh. Und Tatsache: die Polizeistreife traf auf einen 22-jährigen Meinerzhagener, der nur im Adamskostüm über die Straße lief. Auf Nachfragen machte er jedoch einen verwirrten Eindruck und verhielt sich äußerst unkooperativ. Vielmehr zeigte er sich absolut überzeugt davon, dass sein Verhalten völlig normal sei. Er habe eine Wette verloren und tue ja niemandem etwas. Während der Überprüfung seiner Personalien, wedelte er vor den Polizisten mit seinem Geschlechtsteil herum und rieb seinen nackten Hintern am Streifenwagen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Die Beamten nahmen ihn mit zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam und zeigten ihn an.

