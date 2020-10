Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Keine Räumung des Bahnhofswaldes geplant - Gerüchte darüber sind falsch

Flensburg (ots)

Seit Donnerstag (01.10.20) sind einige Bäume im sogenannten Bahnhofswald in der Bahnhofstraße in Flensburg von einigen Personen besetzt. In den Sozialen Medien kursieren derzeit Gerüchte, dass eine Räumung des Waldes begonnen habe und die Polizei mit entsprechenden Kräften vor Ort sein soll. Dies ist eine Falschmeldung.

Richtig ist:

- zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Räumungsmaßnahmen geplant, - die Polizei ist immer mal wieder mit geringen Kräften vor Ort, um die Situation zu beobachten, - die gesamte Situation wird rechtlich bewertet, - der ganze Prozess kann einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen.

Die Polizei bittet darum, die bisher entspannte und friedliche Situation im Bahnhofswald nicht durch Falschmeldungen und Spekulationen zu beeinträchtigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell