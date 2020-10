Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Gefährliches Überholmanöver, Polizei sucht weitere Zeugen

Dannewerk/Ellingstedt (ots)

Eine Autofahrerin befuhr am Mittwochnachmittag (23.09.20), um 15 Uhr, die K 39 von Danneberg in Richtung Ellingstedt. Diese Strecke ist sehr kurvenreich und schmal ausgebaut. Circa auf der Hälfte der Strecke, nach einer Kurve, kam der Autofahrerin auf ihrer Fahrbahn ein blauer VW Transporter entgegen, welcher gerade dabei war, eine Fahrzeugkolonne, angeführt von einem LKW, zu überholen. Die 39-jährige Autofahrerin musste ihr Fahrzeug stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern. Anschließend stoppte sie ihr Fahrzeug auf dem Seitenstreifen, um sich von dem Schrecken zu erholen und ihre im Fahrzeug befindlichen Kinder (5 und 9 Jahre) zu beruhigen. Die Polizeistation in Silberstedt hat die Ermittlungen dieser Straßenverkehrsgefährdung übernommen und bittet weitere Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04626-4049920 oder per e-mail: Silberstedt.PST@polizei.landsh.de. Vielen Dank!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell