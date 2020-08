Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schwerer Verkehrsunfall - Drei beteiligte Fahrzeuge - Mehrere Verletzte

Jettenbach (Kreis Kusel) (ots)

Am frühen Nachmittag ereignete sich im Kurvenbereich der L 370 zwischen Jettenbach und Bosenbach ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei kam ein mit drei Personen besetzter Pkw in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug mit zwei Insassen zusammen. Ein sich dahinter befindlicher weiterer Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das verunfallte Fahrzeug auf. Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Zwei Unfallbeteiligte kamen mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in die Unikliniken. Die anderen Leichtverletzten wurden in umliegenden Krankenhäusern medizinisch behandelt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. An zwei unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt ca. 20000EUR. Während der Unfallaufnahme war die L 370 für ca. drei Stunden voll gesperrt. Neben der Polizei, Feuerwehr, Straßenmeisterei, mehreren Rettungswagen war noch ein Hubschrauber im Einsatz. |pilek

