Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Immer wieder die gleiche Masche

Hoppstädten (ots)

Einen Gewinn von 43.500 Euro hat am Dienstagabend ein 58-jähriger Mann am Telefon in Aussicht gestellt bekommen. Der Anrufer kündigte den Besuch eines Notars zusammen mit dem Geldtransporter an. Dann kam der Haken: der 58-Jährige sollte zuvor 1.000 Euro in einer speziellen Form zahlen, damit die Gewinnsumme bereitgestellt werden kann. Der Angerufene beendete schließlich das Gespräch und verständigte die Polizei. Ein Schaden ist nicht entstanden, jedoch zeigt der Fall, dass immer noch versucht wird, eine Zahlung für eine später in Aussicht gestellte große Geldsumme zu erlangen. Die Empfehlung der Polizei: Wenn eine Zahlung vor einer Gewinnüberreichung steht, Finger davonlassen!!! Wenn man tatsächlich an einem Preisausschreiben oder einem Gewinnspiel teilgenommen hatte, sollte man die Mitteilungen in schriftlicher Form einfordern und den Inhalt zusammen mit anderen Personen überprüfen. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell