POL-PDKL: A6/Unfall im Baustellenbereich - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Autobahnpolizei sucht Zeugen, die im Laufe der Woche auf der A6 bei Kaiserslautern/West einen Verkehrsunfall im Baustellenbereich beobachtet haben. Ein bisher unbekannter Fahrer kam in Fahrtrichtung Mannheim aufgrund zu hoher Fahrgeschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Warnbaken der Baustellenabsicherung. Dadurch fiel die komplette Beleuchtung der Lauflichtanlage in der Baustelle aus. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0631 - 35340 mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|past

