Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus offen stehender Wohnung

Wolfstein (ots)

Eine ältere Dame hat am Mittwoch den Diebstahl ihrer Geldbörse aus ihrer Wohnung in der Straße Am Herrenacker bei der Polizei gemeldet. Sie grenzt die Tatzeit zwischen Dienstagnachmittag und dem Mittwochmorgen ein. Die Polizei fand keinerlei Aufbruchspuren und zieht das Eindringen eines Diebes durch die offenstehende Terrassentür in Betracht. Mit dem Geldbeutel fehlen verschiedene Papiere, Karten und ein kleinerer Geldbetrag. Die Polizei in Lauterecken weist in diesem Zusammenhang auf die Gelegenheit für Diebe bei offenen Fenstern und Türen hin. Gerade beim Lüften während der heißen Sommertage sollte das verlockende Angebot für die Langfinger stets mit Sicherungsmaßnahmen begleitet werden. Auch gekippte Fenster oder Terrassentüren sind - sofern keine abzuschließenden Griffe eingebaut sind - keine Hindernisse für die Einbrecher.|pilek-AH

